В ЕС опасаются угроз Трампа прекратить поддержку Украины

Никита Бородкин

В Евросоюзе опасаются, что на предстоящем саммите «Большой семерки» в Канаде президент США Дональд Трамп будет угрожать прекратить военную помощь Украине. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета Financial Times.

В ЕС опасаются угроз Трампа прекратить поддержку Украины
© РИА Новости

Отмечается, что высокопоставленные чиновники ЕС обсуждали наихудшие сценарии решений Трампа. Они включают в себя полную приостановку военной поддержки Киева со стороны США, отказ в предоставлении разведданных украинской армии и запрет для стран Европы на поставки оружия, закупаемого у Вашингтона.

По словам одного из источников, сейчас речь идет о выборе между «плохим и очень плохим вариантом». В ЕС боятся, что в ходе переговоров американский лидер может связать темы Украины, финансирования европейской обороны и торговли между США и Евросоюзом. Это может стать проблемой для достижения договоренностей по всем трем вопросам.

Напомним, что 51-й саммит G7 пройдет с 15 по 17 июня 2025 года в деревне Кананаскис. Для Трампа это будет первый саммит организации после переизбрания на пост президента.

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