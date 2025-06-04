В ЕС опасаются угроз Трампа прекратить поддержку Украины

В Евросоюзе опасаются, что на предстоящем саммите «Большой семерки» в Канаде президент США Дональд Трамп будет угрожать прекратить военную помощь Украине. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета Financial Times.

Отмечается, что высокопоставленные чиновники ЕС обсуждали наихудшие сценарии решений Трампа. Они включают в себя полную приостановку военной поддержки Киева со стороны США, отказ в предоставлении разведданных украинской армии и запрет для стран Европы на поставки оружия, закупаемого у Вашингтона.

По словам одного из источников, сейчас речь идет о выборе между «плохим и очень плохим вариантом». В ЕС боятся, что в ходе переговоров американский лидер может связать темы Украины, финансирования европейской обороны и торговли между США и Евросоюзом. Это может стать проблемой для достижения договоренностей по всем трем вопросам.

Напомним, что 51-й саммит G7 пройдет с 15 по 17 июня 2025 года в деревне Кананаскис. Для Трампа это будет первый саммит организации после переизбрания на пост президента.