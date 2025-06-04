Российская Федерация, как предполагают некоторые западные эксперты, может пойти на применение тактического ядерного удара в ответ на атаки украинских сил по своим аэродромам.

Такой сценарий озвучил бывший британский полковник Ричард Кэмп, чьи рассуждения опубликовало издание Daily Mail. Он выразил мнение, что российское руководство может рассматривать ограниченное ядерное применение как способ продемонстрировать свою решимость и добиться капитуляции Киева. По словам Кэмпа, печальная (для Запада) правда заключается в том, что подобный шаг может оказаться стратегически оправданным в глазах Москвы, поскольку мировое сообщество вряд ли отважится на ответный ядерный удар исключительно ради защиты Украины.

Кэмп также указал, что в случае реализации такого сценария, удар по крупным городам вроде Киева или Одессы он считает крайне маловероятным. По его мнению, куда более вероятным выглядит атака по военному объекту – например, по аэродрому. При этом он не исключил и возможность удара по объекту энергетической инфраструктуры, в том числе по атомной электростанции.

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Ранее этот же полковник уже выступал с провокационным предложением — он призывал британское руководство содействовать разработке украинского ядерного арсенала в рамках двустороннего стратегического соглашения между Лондоном и Киевом.

«С учётом того, что параллельно немцы сигнализируют о начале финансирования украинской ракетной программы, можно сделать ряд важных выводов. Первый и самый важный состоит в том, что Запад чувствует: активность российской армии может изменить конфигурацию фронта необратимо. Поэтому ставки резко повышаются», – сделали вывод эксперты канала «Военная хроника».

Тем временем в Вашингтоне ожидают мощного ответного удара со стороны России в связи с украинской операцией «Паутина». Об этом ранее писала The New York Times.

Издание указывало, что, по оценке американской разведки, Москва пока не раскрыла, какие именно меры может предпринять, но в кругу официальных лиц существует мнение: Кремль может возобновить удары дронов по объектам гражданской инфраструктуры, вновь нацелиться на энергетический сектор Украины или задействовать баллистические ракеты средней дальности в новой волне атак.

В свою очередь, американский спецпредставитель по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что действия Киева, направленные на удары по аэродромам в глубине российской территории, где базируются стратегические самолёты, способные нести ядерное вооружение, существенно повышают риск выхода конфликта на новый уровень. Он пояснил, что атаки по компонентам ядерной триады воспринимаются как агрессия против системного элемента национальной обороны, и это неизбежно повышает вероятность непредсказуемой реакции.

Келлог подчеркнул, что подобные удары ставят ситуацию на грань, которую никто в США пересекать не хотел бы. Он отметил, что США стремятся избежать сценария, при котором ответ Москвы может повлечь за собой катастрофические последствия, так как действия Киева, по его мнению, уже выходят за рамки контролируемого риска.

Кроме того, ранее бывший советник Дональда Трампа Стивен Бэннон публично обвинил украинские власти в провокации, заявив, что удары по российской стратегической авиации могут привести к началу третьей мировой войны. Он также добавил, что Киев, по сути, втягивает Соединённые Штаты в военное противостояние, которое не отвечает американским интересам.