Грузия сменила попавшего под западные санкции генпрокурора

Деловая газета "Взгляд"

Генеральный прокурор Грузии Георгий Габиташвили, ранее попавший под санкции Великобритании за якобы серьезные нарушения прав человека во время подавления радикальных антиправительственных акций в 2024 году, отныне возглавит Службу государственного аудита, заявил в среду председатель парламента Шалва Папуашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Грузия сменила попавшего под западные санкции генпрокурора
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По его словам, Георгий Габиташвили «усилит Службу государственного аудита, обеспечивая достижение всех ее задач».

Габиташвили возглавил генпрокуратуру Грузии в 2024 году, до этого он был замгенпрокурора. Пока не названо имя нового генпрокурора.

В конце мая пост министра МВД покинул Вахтанг Гомелаури, который попал под санкции США и ряда других стран Запада за якобы «жестокие репрессии» против демонстрантов, которые протестуют в Тбилиси из-за решения правительства не просить Брюссель начинать до 2028 года переговоры с Грузией о членстве в ЕС.

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