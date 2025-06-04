Грузия сменила попавшего под западные санкции генпрокурора

Генеральный прокурор Грузии Георгий Габиташвили, ранее попавший под санкции Великобритании за якобы серьезные нарушения прав человека во время подавления радикальных антиправительственных акций в 2024 году, отныне возглавит Службу государственного аудита, заявил в среду председатель парламента Шалва Папуашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

По его словам, Георгий Габиташвили «усилит Службу государственного аудита, обеспечивая достижение всех ее задач».

Габиташвили возглавил генпрокуратуру Грузии в 2024 году, до этого он был замгенпрокурора. Пока не названо имя нового генпрокурора.

В конце мая пост министра МВД покинул Вахтанг Гомелаури, который попал под санкции США и ряда других стран Запада за якобы «жестокие репрессии» против демонстрантов, которые протестуют в Тбилиси из-за решения правительства не просить Брюссель начинать до 2028 года переговоры с Грузией о членстве в ЕС.