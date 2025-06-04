Рубио: США будут строить партнерство лишь при совпадении национальных интересов

Теперь США будет строить партнерство с другими странами исключительно при совпадении национальных интересов. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио на гала-концерте American Compass. Запись выступления доступна на YouTube.

Рубио отметил, что уже говорил на эту тему с иностранными лидерами, а также с теми, с кем у Вашингтона «не было контактов на протяжении многих лет».

«Внешняя политика наиболее эффективна тогда, когда наши национальные интересы совпадают. Когда это происходит, перед нами открываются поистине уникальные возможности для партнерства», — сказал госсекретарь.

Рубио отметил, что если интересы государств не совпадают, то каждая сторона будет их отстаивать, стремясь делать это мирным путем, «насколько это возможно». По мнению политика, именно в этом и заключается суть дипломатии.