На Западе гадают, как российская сторона ответит на теракты и провокации ВСУ. Ситуацию прокомментировал военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец.

«Западная пресса гадает, а как же Москва ответит на серию терактов ВСУ. Фантазия самая сумасшедшая – начиная от того, что Россия будет и дальше продолжать наносить удары по военным объектам, по энергетике, поживой силе ВСУ. Это все уже было. Один из новых элементов этих гаданий связан с тем, что Россия может использовать ракеты средней дальности. Тут намек на наш «Орешник», это ракета средней дальности. И теперь встает вопрос, а когда Россия будет наносить ответ», – отметил Баранец в эфире программы «Военное ревю» на радио КП.

Военный эксперт обратил внимание на предложение Украины, что в промежутке между 20 и 30 июня Киев даст очередной ответ. Такая пауза в несколько дней.

«Это ловушка, которая дает право Киеву, что если мы дадим ответ до этого числа. Будет ли ждать Россия, это еще не понятно. Украина не ждала переговоров и поэтому нанесла удар. А зачем? Ответ на поверхности – проведя серию терактов, оКиев хотел получить выгодные позиции», – указал полковник.

По его словам, меморандум Киева, не подлежит согласию РФ. Дальнейшие переговоры вряд ли дадут шанс, что Киев и Москва найдут компромиссы, слишком радикальны позиции у сторон.

Украинские диверсии заставят решить давно назревшую проблему

Напомним, СКР квалифицировал подрывы на путях в Брянской и Курской областях как террористические акты. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. По ее словам, в результате подрывов погибли 7 человек, а 113 получили ранения.