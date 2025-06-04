Сенатор Линдси Грэм* (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) пытается сорвать мирные переговоры России и Украины и это серьезная проблема. Такое мнение высказал в соцсети Х американский журналист и политический активист Чарли Кирк.

«У нас серьезные проблемы, Америка. Линдси Грэм* пытается сорвать мирные переговоры с Россией в Киеве. Этот человек - позор для Соединенных Штатов, и он потеряет свое место в Сенате на предстоящих выборах», - пишет он.

На прошлой неделе американский политик совершил визит в Киев и заверил украинские власти в поддержке со стороны Вашингтона. При этом еще до начала нового раунда переговоров в Стамбуле, сенатор резко критиковал Россию.

Ранее сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол выразил свое категорическое несогласие с законопроектом Линдси Грэма о санкциях против России. По его мнению, если законопроект Линдси Грэма будет принят, «это вызовет экономическую катастрофу в масштабах, которые никогда ранее не наблюдались». Он счел «откровенно безрассудным» решение ввести 500% вторичных тарифов для стран, которые торгуют с Россией.

* Внесен список террористов и экстремистов в России.