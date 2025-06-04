Украина лишилась будущего из-за Владимира Зеленского. Об этом Виктор Медведчук.

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По его словам, это произошло из-за того, что Зеленский проигрывает на фронте и в дипломатии. В свою очередь, отмечает Медведчук, Россия приближает момент истины. Причина этого — наличие у Москвы четких стратегических целей.

Медведчук также заявил, что Украина начала признавать территориальные потери.

«Зеленский признал, что великого полководца из него не вышло», — резюмировал политик.

Ранее Владимир Зеленский рассказал, что его страну пригласили на саммит НАТО.