Украина лишилась будущего из-за Владимира Зеленского, который проигрывает и на фронте, и в дипломатии. Об этом заявил бывший глава партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

По словам политика, Россия «приближает момент истины, ведь рано или поздно авантюры Зеленского закончатся».

«Из украинских требований исчезли пункты возвращения к границам 1991 года, что киевским режимом еще полгода назад объявлялось красной линией и обязательным условием украинской стороны. (…) Зеленский сколько угодно может пиариться на терактах и диверсиях, но его режим начал признавать территориальные потери, закладывая их в международные документы. Зеленский признал, что великого полководца из него не вышло», - заметил Виктор Медведчук.

Он также констатировал, что Зеленский «бездарен и в дипломатии», так как отступающая армия не может никому ничего диктовать, в том числе и требовать «полное и безоговорочное прекращение огня в небе, на суше», когда фронт под угрозой обвала.

При этом у Москвы есть четкие стратегические цели, а Зеленского «не интересуют ни человеческие, ни территориальные потери, он входит в раж от того, что нанес какой-либо ущерб России». Также у украинских властей «нет никакого политического плана выхода из войны», и их действия похожи на то, что происходило в фашисткой Германии в 1945 году.

«Политическая пропаганда режима требует поставить под ружье все население. (…) Сегодня трезво оценивать реальность необходимо украинским гражданам, чем больше в украинском народе будет реалистов, тем больше людей удастся спасти», - заметил Медведчук.

Напомним, что 2 июня в Стамбуле прошел второй раунд переговоров РФ и Украины. На встрече делегации договорились об очередном обмене пленными и обменялись своими меморандумами по урегулированию конфликта. Обе стороны взяли неделю на изучение документов.

Меморандум России предполагает выборы на Украине не позднее 100 дней после отмены военного положения, вывод ВСУ с новых российских территорий, запрет на поставки зарубежных вооружений на Украину и международное признание Крыма, Донбасса и Новороссии в составе РФ.