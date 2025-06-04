Восковая статуя Макрона была украдена из парижского музея устроителями антироссийской акции во французской столицы.

В понедельник активисты известной экологической организации, признанной в РФ нежелательной, вынесли восковое изваяние президента Франции Эммануэля Макрона и установили ее у здания посольства России в Париже в знак протеста против продолжения деловых связей между двумя странами, а также политики Макрона в области климата.

Как отмечает CNN, активисты заявили, что они “позаимствовали” статую Макрона из музея Гревен в центре Парижа, где хранятся восковые фигуры более 200 общественных деятелей, в понедельник в 10.30 утра по местному времени.

“Он не заслуживает того, чтобы его выставляли в этом всемирно известном культурном учреждении, пока он не расторгнет французские контракты с Россией и не инициирует амбициозный и устойчивый экологический переход по всей Европе”, - говорится в заявлении участников глупой акции.

Активисты доставили статую к российскому посольству на западе французской столицы, где установили ее перед плакатами, осуждающими продолжение торговли с Москвой в таких областях, как газ, атомная энергетика и химические удобрения.

Один из участников шабаша держал плакат с надписью “Бизнес есть бизнес” позади статуи, на которой изображен улыбающийся Макрон, хлопающий в ладоши. Другой плакат гласил: “Украина горит, бизнес продолжается”.

Несмотря на обещания прекратить зависимость от российского топлива, европейские страны изо всех сил пытаются прекратить импорт таких продуктов, как сжиженный природный газ (СПГ), отмечает CNN.

Согласно исследованию Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA), Франция в январе была крупнейшим импортером российского ископаемого топлива из всех стран Европейского союза, импортировав СПГ на общую сумму 377 миллионов евро.

Активисты также раскритиковали продолжение контрактов на импорт ядерного топлива с участием российского ядерного агентства "Росатом".

“Эммануэль Макрон должен отказаться от своего ядерного возрождения. Упорствовать на этом пути - значит оставаться в опасной зависимости от враждебных режимов, таких как Россия, - истерит в своем заявлении активист Роже Спаутц. – С ураном Владимира Путина невозможны ни суверенитет, ни энергетический переход, ни мир. Пришло время положить конец этим двойным стандартам и раз и навсегда перевернуть страницу в истории ядерной энергетики”.

В своем заявлении устроители шабаша раскритиковали то, что она назвали “двуличием Макрона, который не делает достаточно для прекращения торговли с Россией, даже несмотря на то, что публично демонстрирует решительную поддержку Украины”.