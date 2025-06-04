В Южной Корее предрекли перемены в отношениях с Россией

Новые власти Южной Кореи могут изменить свою политику в отношении России. Об этом заявил заведующий кафедрой российских исследований Университета иностранных языков Хангук профессор Чже Сун Хун, передает РИА Новости.

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«Новое правительство, вероятно, предпримет попытку изменить внешнюю политику по отношению к РФ и восстановить российско-южнокорейские отношения», — сказал он.

Профессор отметил, что пришедшая к власти Демократическая партия традиционно стремится к более сбалансированной внешней политике и считает, что интересы Южной Кореи и США не всегда совпадают. Тем не менее, сохраняющиеся экономические санкции против России могут стать препятствием для нормализации отношений Москвы и Сеула, считает эксперт.

Досрочные выборы президента Южной Кореи состоялись 3 июня. Победу одержал оппозиционный кандидат Ли Чжэ Мен.

В ходе предвыборной кампании Ли Чжэ Мен неоднократно подчеркивал, что Южной Корее необходимо поддерживать добрососедские отношения с Китаем и Россией. При этом союз с США он называл основой внешней политики.