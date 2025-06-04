В НАТО решили не злить Трампа из-за Зеленского

Организаторы саммита Североатлантического альянса в Гааге не говорят о возможном участии президента Украины Владимира Зеленского, чтобы не злить американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, пленарное заседание посетят только союзники.

«Отсутствие ясности по поводу присутствия Зеленского является средством, призванным не допустить раздражительного состояния Трампа», — говорится в материале.

Уточняется, что саммит НАТО пройдет в Гааге 24-25 июня.

Ранее стало известно, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте пригласил Украину на саммит альянса. Он не уточнил, был ли приглашен лично Зеленский, уточнив, что программа будет опубликована в надлежащее время.