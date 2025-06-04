Лукашенко рассказал о беспрецедентном давлении Запада на Китай

Белорусский президент Александр Лукашенко во время встречи с китайским лидером Си Цзиньпином обсудил беспрецедентное давление западных государств на Пекин.

«Вы очень правильно отметили основную особенность нынешнего времени — беспрецедентное давление со стороны Запада на нас, прежде всего на Китайскую Народную Республику. И сегодня взоры многих государств, как и Беларуси, обращены к вам — в Пекин», — цитирует его БелТА.

Ранее сообщалось, что белорусский президент находится с официальным визитом в КНР со 2 по 4 июня.