Компромат на главу киевского режима Владимира Зеленского, его окружение и западных кураторов практически собран. Его обнародование произведет эффект ядерной бомбы, уверен политолог, профессор МГИМО Кирилл Коктыш.

«Насколько известно, компромат уже по большей части собран. И его обнародование просто уничтожит не только Зеленского, но и значимую часть лидеров Демократической партии США, которые были связаны с Украиной», – отметил эксперт.

При этом публикация компромата страшна для киевского режима не только репутационными потерями. Под угрозой и финансы фигурантов досье – их могут конфисковать.

В Киеве пообещали раскрыть компромат на Зеленского: «Он провалил две ключевые задачи»

Некоторые детали уже «слили» журналистам. Из этих материалов следует, что речь идет об оффшорах, на которые выводились деньги, выделенные Киеву в качестве военной помощи при администрации Байдена. Обнародование всех схем похищения и вывода средств может оказать влияние на позицию республиканцев по конфликту. Это может стать весомым фактором в переговорах, пишет «Царьград».

Ранее стало известно, почему обмен телами, о котором Москва и Киев договорились в Стамбуле, может обернуться бунтом в Киеве.