Экс-министр обороны Литвы допустил чистки «нелояльных» граждан

Бывший министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас допустил, что военные будут убивать «нелояльных» граждан в случае, если украинский кризис расширится на Литву. Об этом сообщает 77.lt со ссылкой на открытое письмо экс-министра внутренних дел страны Гинтараса Фурманавичюса.

Фурманавичюс обратил внимание на эпизод подкаста Кащюнаса от 29 мая, в котором принял участие музыкант Габриелюс Ляуданскас. Он задал Кащюнасу вопрос, будет ли литовская армия убивать «нелояльных» граждан в военное время.

«Надеюсь», - ответил Кащюнас.

Фурманавичюс напомнил, что Кащюнас - председатель партии «Союз Отечества - Литовские христианские демократы» и замглавы Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне.

«Подобные заявления, исходящие из уст члена Сейма и лидера партии, вызывают обоснованную обеспокоенность, поскольку их можно понимать как призыв к расправе с гражданами на основе оценки лояльности правительству или политических взглядов», - подчеркнул Фурманавичюс.

Он добавил, что слова Кащюнаса формируют «разжигающий ненависть нарратив» и нарушают статью 170 Уголовного кодекса Литвы (подстрекательство к насилию или дискриминации). Фурманавичюс призвал полицию начать досудебное расследование в отношении Кащюнаса и обратился в Комитет по этике и процедурам Сейма.

Ранее глава МИД Литвы и один из экс-руководителей службы безопасности страны Кястутис Будрис заявил, что в Литве живут около 300 тысяч граждан, которые «непонятно к какой стороне примкнут» в случае конфликта. По мнению Будриса, разочарование общества работой правительства и состоянием экономики начнет «сильнее сотрясать Литву и поставит вопрос о том, насколько она устойчива».