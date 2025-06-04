Еврокомиссия начинает обсуждение плана по возвращению беженцев на Украину

Еврокомиссия приступает к разработке плана по возвращению беженцев на Украину. Об этом сообщает издание Politico.

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В настоящий момент в Евросоюзе проживает около 4,3 миллиона украинцев. Основная масса находится в Польше, Германии и Чехии. ЕС в рамках временной "программы защиты" предоставил им право жить и работать в Европе. Данную программу неоднократно продлевали, сейчас в Брюсселе думают, как ее завершить.

По данным Politico, в Еврокомиссии намерены "действовать осторожно" и "минимизировать риски внезапного масштабного потока людей из одной части региона в другую".

"Беспорядочное движение может оказать сильное давление как на Украину, так и на страны ЕС", - отмечает издание.

В планах Брюсселя создание информационных центров, в которых будут предоставлены консультации беженцам, рассматривающим возможность возвращения на Украину. Первые такие центры должны быть открыты в Германии и Испании.

Politico подчеркивает, что в ЕС, скорее всего, продлят программу для украинских беженцев до марта 2027 года. Это позволит "обеспечить правовую ясность для украинцев". После истечения этого срока страны ЕС должны "помочь украинцам перейти в другой правовой статус".

По заявлениям еврокомиссара по вопросам миграции Магнуса Бруннера, сейчас Украина "больше всего нуждается в своих людях".

"Мы должны помочь украинцам принимать обоснованные решения об их будущем - будь то возвращение домой или продолжение поддержки Украины из Европы", - заявил он.

Ожидается, что вопрос возвращения украинцев Бруннер обсудит с украинским вице-премьером Алексеем Чернышовым.