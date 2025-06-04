Китай прокомментировал атаки на железнодорожную инфраструктуру России

Китай призывает стороны конфликта на Украине проявлять максимальную сдержанность и воздерживаться от атак на гражданские объекты. Об этом сообщили в пресс-службе МИД КНР, передает РИА Новости.

«Пекин призывает соответствующие стороны проявлять максимальную сдержанность, избегать нападений на гражданские объекты и защищать безопасность мирного населения», — так в китайском внешнеполитическом ведомстве ответили на просьбу прокомментировать атаки на железнодорожную инфраструктуру в Брянской и Курской областях России.

Представители МИД КНР подчеркнули, что позиция Китая по украинскому конфликту последовательна и ясна.

СК РФ назвал причину крушения мостов в Брянске и Курске

Подрыв и обрушение моста в Брянской области, под которым проезжал пассажирский поезд, произошли вечером 31 мая. На следующий день железнодорожный мост подорвали и в Курской области. В тот момент по нему ехал грузовой локомотив. Следственный комитет квалифицировал произошедшее как теракт.