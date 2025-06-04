Глава офиса украинского лидера Андрей Ермак в сенате США обсудил «очень эффективные санкции» против России. Об этом он рассказал в интервью Newsmax.

«Сегодняшние санкции, которые мы обсуждали в Сенате, я думаю, что это очень эффективные санкции. Плюс, было очень важно, чтобы эти санкции были согласованы с европейскими партнерами», — отметил он.

Во вторник, 3 июня, газета Politico сообщала, что Ермак в рамках визита в Вашингтон во вторник продвигал собственные политические интересы, Ермака волнуют только вопросы его признания и связей на Западе.

Ермак прибыл в США во вторник в составе делегации, которую возглавляет министр экономики республики Юлия Свириденко, чтобы обсудить «важные вопросы», в том числе усиление санкционного давления на Россию.

Кроме того, представители Киева намерены затронуть «пропаганду россиян, связанную с вопросами церкви» и тему возвращения «депортированных детей». Украинская делегация проведет «немало встреч» с представителями обеих партий США, подчеркнул глава офиса Зеленского.