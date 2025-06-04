Лукашенко встретился с Си Цзиньпином

Президент Белоруссии Александр Лукашенко проводит встречу с китайским лидером Си Цзиньпином. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

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Переговоры проходят в резиденции Председателя Китайской Народной Республики «Чжуннаньхай».

«Впервые здесь я Вас принимаю», – заметил Си Цзиньпин.

Он поздравил Лукашенко с переизбранием на пост президента Белоруссии.

«Уверен, что под Вашим руководством Ваша страна обязательно достигнет еще более ярких новых успехов в государственном строительстве», – сказал Си Цзиньпин.

В свою очередь, Лукашенко поблагодарил китайского лидера за поздравления и пригласил его в Белоруссию с ответным визитом.