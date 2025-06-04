В США усомнились в «доказательствах» Украины по уничтожению российских самолетов

Украина не может предоставить веские доказательства того, что в результате террористической атаки ВСУ на российские аэродромы были уничтожены около 40 военных самолетов РФ. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

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«Украина заявила, что повредила 41 военный самолет стоимостью $7 млрд на четырех базах, используя беспилотники, которые стоили около $2000 каждый. Общедоступные видео и спутниковые снимки, рассмотренные Journal, показали 12 поврежденных самолетов на двух авиабазах», — отмечает издание.

Научный сотрудник Центра Джеймса Мартина по изучению проблем нераспространения оружия массового уничтожения Сэм Лэр заявил, что «цифры, которые предоставили украинцы, пока не подкреплены вескими доказательствами».

В Кремле призвали дождаться итогов расследования атак со стороны Украины

1 июня Украина провела масштабную операцию под кодовым названием «Паутина». В ходе ее реализации были атакованы российские военные аэродромы, включая объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Операция была организована СБУ и готовилась более полутора лет.

При этом газета Le Monde обращала внимание на то, что украинская атака по российским военным аэродромам беспилотниками не могла быть осуществлена без спутниковой связи США.