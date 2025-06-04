США испугались за свои военные самолеты после атак ВСУ на российские аэродромы

США не защищены от атак, подобных терактам Украины с применением беспилотников против ряда российских военных аэродромов и военных самолетов. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

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«Могли ли это быть B-2 (американские стратегические бомбардировщики – «Газета.Ru»), сбитые иранскими беспилотниками, вылетевшими из контейнеров, не говоря уже о китайских?» — приводит издание слова военного аналитика Фреда Кагана.

Флот стратегических бомбардировщиков США невелик и составляет «примерно треть» от того, что было во время холодной войны. Он сосредоточен на нескольких базах.

В США уличили Украину в терроризме после атак на российские аэродромы

В этой связи, по оценке WSJ, один из уроков заключается в том, что запланированный президентом Трампом щит противоракетной обороны «Золотой купол» — это не пустая трата времени.

1 июня Украина провела масштабную операцию под кодовым названием «Паутина». В ходе ее реализации были атакованы российские военные аэродромы, включая объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Операция была организована СБУ и готовилась более полутора лет.

При этом газета Le Monde обращала внимание на то, что украинская атака по российским военным аэродромам беспилотниками не могла быть осуществлена без спутниковой связи США.

Ранее Песков ответил на вопрос о реакции Путина на атаки Украины.