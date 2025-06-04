Пока вы спали: одержимость Трампа и призыв к олигархам «скинуться» на СВО

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Трамп одержим идеей телефонного разговора с Си Цзиньпином, пишут СМИ

Президент США Дональд Трамп одержим идеей телефонных переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. На данный момент звонок ещё не запланирован, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Politico.

"Президент (Трамп - ред.) одержим идеей телефонного разговора с Си", - рассказал источник издания. Он также добавил, что неназванный представитель Белого дома заявил, что звонок пока не запланирован.

Как говорится в публикации, правительство КНР с осторожностью относится к дипломатии на уровне лидеров после перепалки Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме.

Лидер Йемена рассказал, что обсудил с Владимиром Путиным

Глава руководящего президентского совета Йемена Рашад Мухаммед Аль-Алими заявил, что встреча, состоявшаяся несколько дней назад с президентом России Владимиром Путиным, была важной. По его словам, они обсудили сотрудничество в сфере безопасности и политики, пишет РИА Новости.

"Встреча с президентом Владимиром Путиным была важной. Мы обсуждали перспективы сотрудничества в сферах политики, экономики и безопасности, а также события в Йемене и необходимую роль России в поддержке усилий для прекращения войны, развязанной хуситами", - сказал Аль-Алими.

Он добавил, что визит состоялся в рамках стремления руководящего президентского совета к укреплению "исторических отношений" между Йеменом и Российской Федерацией.

Миронов призвал олигархов "скинуться" на спецоперацию

Лидер партии "Справедливая Россия – За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов призвал российских олигархов сделать доброе дело и "скинуться" на специальную военную операцию. Он также напомнил об идеи пополнить казну за счет сверхбогачей, сообщает РИА Новости.

"Ситуация, когда в условиях спецоперации и стагнации экономики, состояния богатейших граждан РФ растут ускоренными темпами - неприлична и вызывающая. Призываю олигархов помочь России и, сделав доброе дело, скинуться на СВО", - сказал Миронов.

Кроме этого он напомнил, что депутаты Госдумы от фракции СРЗП неоднократно предлагали пополнить казну за счет налогов со сверхбогачей. Речь идет о полноценной прогрессии НДФЛ, в том числе для получателей дивидендов, налога на роскошь, солидарного налога на состояние для богатейших граждан.

Axios: Маск раскритиковал законопроект Трампа о расходах из-за ущерба его интересам

Предприниматель Илон Маск назвал омерзительным законопроект президента США Дональда Трампа о сокращении государственных расходов. Причина такого негативного высказывания заключается в том, что политические и бизнес-интересы бизнесмена попали под удар, пишет ТАСС со ссылкой на портал Axios.

Как пишет портал, Маск остался недоволен тем, что его полномочия куратора ведомства по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE) не были продлены. Также резкую реакцию вызвал отзыв кандидатуры Джареда Айзекмана на пост директора NASA.

Неудачи в продвижении бизнес-интересов также побудили Маска к критике законопроекта. Отмечается, что документ предполагает сокращение налоговых кредитов на электромобили, от чего пострадает принадлежащая Маску компания Tesla.

Власти Франции отказались пустить в Ниццу корабль Greenpeace*

Власти Франции отказались пустить в порт Ниццы корабль природоохранной организации Greenpeace* (признана в РФ нежелательной) для участия в конференции ООН по океану. Причиной стали опасения по поводу возможных акций экоактивистов, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

"Корабль Greenpeace, который должен был присоединиться почти к 30 научно-исследовательским суднам неправительственных организаций, приглашенных в Ниццу в рамках саммита ООН по океанам, не получит в итоге право зайти в порт", - говорится в материале.

Отмечается, что конференция, организуемая Францией и Коста-Рикой, пройдет с 9 по 13 июня. На мероприятие должны съехаться лидеры более 70 стран.

*признана в РФ нежелательной.