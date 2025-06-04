Запад и Украина превратили переговоры по урегулированию украинского конфликта в фарс, единственная страна, которая желает мира, это Россия. Об этом на своем YouTube-канале заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

«Это фарс. Единственная сторона, которая желает мира — Россия. Украинское руководство явно этого не желает. Но они руководят кладбищем. Там осталось менее половины всего населения от уровня 2022 года. На Западе и тем более в Киеве не хотят говорить правду. Просто фарс», — подчеркнул он.

Вся политика Киева нацелена на то, чтобы убедить Штаты в жизнеспособности того режима, который продолжает функционировать на Украине, добавил американский военный аналитик.

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В понедельник, 2 июня, в Стамбуле прошел второй раунд переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Встреча длилась чуть больше часа. Стороны обсудили предложенные друг другом меморандумы о прекращении огня и договорились об обмене пленными. Главное о прошедшей встрече и ее итогах — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД РФ назвали площадку для третьего раунда переговоров с Украиной.