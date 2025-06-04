WSJ: В США может произойти удар, подобный атаке Киева на аэродромы РФ

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У США нет никакой весомой защиты против атак, подобных удару Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским аэродромам. Такое мнение в среду, 4 июня, выразили в статье газеты The Wall Street Journal (WSJ).

В материале отметили, что стране необходимо разработать многоуровневую систему противоракетной защиты, которая будет основана на использовании современных уже существующих систем.

Авторы также добавили, что американского лидера Дональда Трампа признали за то, что он считает противоракетную оборону приоритетом.

— Планируемое президентом Трампом создание системы ПРО «Золотой купол» — это не пустая трата времени, как это изображают в прессе. <...> США угрожает множество угроз помимо баллистических ракет: от БПЛА и разведывательных зондов и до крылатых ракет, запускаемых с подводных лодок, — добавили в издании.

Привычка граждан США представлять военные действия далеко от границ самой страны не соотносится с современными реалиями.

1 июня Министерство обороны России сообщило о теракте со стороны украинских войск с применением FPV-дронов, которые атаковали аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В Мурманской и Иркутской областях загорелись несколько единиц авиационной техники, пожары были ликвидированы в тот же день.