Сопредседатель ультраправой «Альтернативы для Германии» Тино Крупалла назвал удары Украины по России признаком готовности властей страны к прокси-войне НАТО. Его слова приводит РИА Новости.

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«Украина фактически подтвердила, что намерена играть стратегическую роль в прокси-войне», — заявил он.

По его мнению, атака Украины на российские аэродромы, на которых находились российские бомбардировщики большой и средней дальности, «не способствовала состоявшимся переговорам».

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«И здесь действительно сомнительно, возможен ли вообще компромисс с нынешним украинским правительством», — резюмировал он.

В этой связи он призвал канцлера ФРГ Фридриха Мерца донести до США «европейскую позицию» о необходимости скорейшего завершения конфликта на Украине и предотвратить превращение перемирия в новые Минские соглашения, то есть пролог последующей эскалации.

1 июня дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали военные объекты в Иркутской, Мурманской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. По данным российского оборонного ведомства, из-за атак на военных аэродромах в Иркутской и Мурманской областях произошло возгорание авиатехники. Инцидент расследует военная прокуратура. Целью атак президент Украины Владимир Зеленский назвал стратегические бомбардировщики РФ.

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