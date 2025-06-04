Переход Германии к прямой конфронтации с Россией завершил переосмысление всей мировой политики. Об этом заявил профессор Кентского университета Ричард Саква во время прямого эфира на Rumble.

«Можно с уверенностью сказать, что это самоубийственная политика, идеология самоуничтожения», — отметил эксперт.

По его словам, канцлер ФРГ Фридрих Мерц олицетворяет конец немецкой новой восточной политики и переход к прямой конфронтации.

«Германия стала последним шагом на пути к переосмыслению всей мировой политики», — отметил он.

Профессор подчеркнул, что сомнений становится все меньше в том, что мир постепенно входит в период второй холодной войны.

В МИД Германии предрекли Украине конец без поддержки Запада

26 мая канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Великобритания, Франция, США и теперь Германия сняли ограничения на дальность военных поставок Украине, что позволяет Киеву использовать дальнобойное оружие для атак на цели в России. Мерц добавил, что вместе с Германией ограничения по дальности с военных поставок Украине сняли Великобритания, Франция и США.