Трамп разозлился на Маска

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство действиями предпринимателя Илона Маска, которого обвинил в «саботаже» в социальных сетях. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на собственные источники в окружении американского лидера.

Несмотря на возникшие разногласия, между Трампом и Маском сохраняются рабочие отношения.

«Маск и Трамп остаются друзьями и союзниками», — отмечается в материале Axios.

Маск назвал мерзостью «большой и прекрасный» проект Трампа

По данным собеседников издания, причиной недовольства президента стали недавние публичные высказывания Маска. В частности, ранее Илон Маск резко раскритиковал бюджетный проект администрации Трампа, назвав его «мерзостью» на своей странице в социальной сети.

По информации источников, подобные заявления вызвали раздражение у главы государства, однако не привели к разрыву личных и деловых связей между двумя влиятельными фигурами.