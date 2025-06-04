Глава Пентагона впервые пропустит встречу контактной группы по Украине

Глава Пентагона Пит Хетсег впервые пропустит встречу международной контактной группы для координации помощи Украине, сообщает The Associated Press (AP).

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Источник агентства отметил, что Хегсет не поучаствует во встрече даже по видеоконференции. Агентство называет это одним из «последних в серии шагов, которые США предприняли, чтобы дистанцироваться от военных действий в Украине».

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Ранее телеканал ABC News со ссылкой сообщил, что президент США Дональд Трамп разочарован отсутствием прогресса в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, и все больше отстраняется от мирного процесса.

По данным телеканала, американские официальные лица «разочарованы, но не удивлены» «внушительным» списком требований российской стороны, которые были представлены на переговорах РФ и Украины в Стамбуле. При этом, как отмечает ABC, администрация Трампа считает их невыполнимыми для начала обсуждения 30-дневного прекращения огня.