Высокопоставленный чиновник Госдепартамента США Даррен Битти, который в апреле 2025 года добился закрытия отдела по борьбе с иностранным информационным вмешательством (R/Fimi), симпатизирует с России и президенту Владимиру Путину. Об этом сообщает британское издание The Telegraph.

«Битти, занимавший должность исполняющего обязанности заместителя госсекретаря США по вопросам публичной дипломатии с февраля 2025 года, ранее неоднократно высказывался с одобрением в адрес президента России Владимира Путина, отмечая его роль в поддержке консервативных ценностей. Также отмечается, что супруга чиновника Юлия Кириллова — племянница бывшего вице-губернатора Ненецкого автономного округа Сергея Черникова», — пишет The Telegraph.

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В частности, британский политик Джордж Гэллоуэй считает, что у российского лидера терпение «святого». В своем посте в соцсети Х он сравнил Путина с бывшим премьер-министр Великобритании Уинстоном Черчиллем, напоминает RT.