Зеленского позвали в Гаагу

Генсек НАТО Марк Рютте позвал президента Украины Владимира Зеленского на саммит альянса в Гааге, который пройдет 24-25 июня. Об этом сообщила газета Algemeen Dagblad.

Пока неизвестно, на какие мероприятия саммита распространяется приглашение. Источники в дипломатических кругах допустили, что украинского лидера пригласят на ужин в королевском дворце, где будет присутствовать американский президент Дональд Трамп и другие главы стран НАТО.

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Ранее итальянское агентство ANSA сообщало, что США выступили против приглашения Зеленского на саммит Североатлантического альянса в Гааге.

Украинский президент 2 июня заявил, что его страну пригласили на саммит НАТО.