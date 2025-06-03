Эрдоган выразил готовность принять Путина, Трампа и Зеленского на переговорах

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности организовать переговоры с участием президентов США Дональда Трампа, России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью телеканалу TRT Haber.

По словам главы турецкой дипломатии, идея о проведении такой встречи обсуждалась с Эрдоганом, и турецкий лидер немедленно выразил согласие, подчеркнув, что готов выступить посредником ради установления мира.

Фидан отметил, что в настоящее время ни один другой мировой лидер не располагает сопоставимым доверием со стороны всех участников потенциальных переговоров. Накануне в Стамбуле прошел второй раунд переговоров между российской и украинской делегациями.

Как сообщил руководитель российской стороны Владимир Мединский, стороны договорились о масштабном обмене пленными — в том числе тяжелоранеными, больными и лицами младше 25 лет. Общее число подлежащих обмену составляет не менее 1000 человек. Также была достигнута договоренность о временном прекращении огня на ряде участков фронта для эвакуации тел погибших, передает «Радиоточка НСН».