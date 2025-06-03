ЦИК Южной Кореи объявил победителя на выборах президента страны

Кандидат от демократической партии «Тобуро Ли Чжэ Мен одержал победу на президентских выборах в Республике Корея. Он набрал 49,4% голосов избирателей. Такие данные приводит Центральная избирательная комиссия после обработки 100% бюллетеней, передает ТАСС.

Его главный соперник Ким Мун Су от правящей консервативной партии «Гражданская сила получил поддержку 41,1% избирателей.

Еще на этапе подсчета 95% голосов южнокорейские СМИ объявили о победе Ли Чжэ Мена, поскольку количество оставшихся неучтенными бюллетеней не могло изменить соотношение сил между основными кандидатами.

Как отмечают местные СМИ, официальное вступление Ли Чжэ Мена в должность президента произойдет после объявления результатов выборов председателем ЦИК на пленарном заседании. Победивший будет приведен к присяге в качестве президента 4 июня на один полный срок в пять лет без типичного двухмесячного переходного периода.

Перед выборами Ли Чже Мен выступил с инициативой перенести столицу республики из Сеула в Седжон. Также он пообещал в случае избрания выполнить первостепенный долг государства по защите жизни соотечественников, спасти экономику и помочь наиболее социально уязвимым категориям граждан.

Общая явка на внеочередных выборах президента в Южной Корее с учетом досрочного голосования, по данным ЦИК страны, составила 79,4%. Это рекордный результат за 28 лет.