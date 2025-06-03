Князя Монако Альбера обвинили в растрате казны на любовниц и детей. Об этом сообщает WSJ.

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Бывший казначей Клод Пальмеро, который десятилетиями работал на семью правителей княжества, но был уволен на волне коррупционного скандала. Князь судится с финансистом.

«Теперь он делает вид, что 22 года ничего не знал о состоянии или условиях управления собственными активами? Он суверен государства! Либо он лжет, либо должен уйти в отставку», — заявил он.

По сведениям издания, в 2018 году по распоряжению князя $15,7 миллионов были тайно переведены на счет, связанный с Николь Косте — бывшей стюардессой Air France и матерью его внебрачного сына Александра. Альбер также, по словам Пальмер помогал любовнице содержать бутик в Лондоне, а сыну дополнительно оформил страховку.

В конце августа 2023 года стали распространяться сведения, что принцесса Монако Шарлен живет в Швейцарии, а со своим супругом, князем Альбером II, встречается «только по предварительной записи». Источник, близкий к паре, сообщил французской газете Voici, что Шарлен и Альбер только создают видимость того, что они пара.