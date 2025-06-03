Минюст США изучит законность принятых Байденом актов помилования
Президент США Дональд Трамп поручил министерству юстиции начать проверку по поводу актов помилования, принятых при его предшественнике Джо Байдене. Об этом пишет Reuters.
Накануне председатель комитета по надзору и правительственной реформе Джеймс Комер рассказал, что Конгресс установил личности четырех сотрудников Белого дома, которые при помощи автопера подписывали документы от имени экс-главы США Джо Байдена.
По данным агентства, прокурор Эд Мартин сообщил, что расследование должно будет проверить компетентность Байдена, а также установить, могли ли другие лица втайне от него подписать акты о помиловании при помощи дублирующего подпись президента автопера.
«Американский народ заслуживает знать масштабы, в которых кадровые сотрудники администрации брали на себя функции президента», — отметил представитель Белого дома Харрисон Филдс.
Журналисты уточнили, что специалисты проверят дела членов семьи бывшего президента, а также 37 заключенных, которым мера наказания в виде смертной казни была заменена на пожизненное заключение.
Напомним, что в декабре прошлого года Байден подписал распоряжение о помиловании своего сына Хантера, несмотря на многократные обещания этого не делать.
В январе 2025 года экс-президент в упреждающем порядке помиловал своих братьев Фрэнсиса и Джеймса, супругу последнего Сару, сестру Валери и ее мужа Джона.
Ранее Трамп предположил, что Байден, возможно, не осознавал, что делает, когда подписывал некоторые помилования. По его словам, некоторые из них были одобрены без его ведома.