Ермак обсудил с Уиткоффом переговоры России и Украины в Стамбуле
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак встретился в Вашингтоне со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом.
«Во время встречи... обсудили трек переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле», — написал Ермак в своём Telegram-канале.
Ранее стало известно, что он вылетел в Соединённые Штаты. Как сообщало издание Politico, глава офиса Зеленского планирует продвигать собственные политические интересы во время поездки в США.