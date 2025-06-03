США поддержали прямые переговоры между РФ и Украиной

США поддерживают прямые переговоры между РФ и Украиной, заявила официальный представитель госдепартамента Штатов Тэмми Брюс.

"Мы, конечно, неоднократно заявляли, что нет военного решения этого конфликта, и президент (США Дональд Трамп. – Прим. ред.) поддерживает любой механизм, который приведет к справедливому, прочному и длительному миру", – цитирует ее РИА Новости.

Кроме того, Белый дом надеется, что переговоры по мирному урегулированию украинского конфликта не растянутся на месяцы или годы, подчеркнула Брюс. Она отметила, что допускать "встречи ради встреч" нельзя, а Трамп и госсекретарь Штатов Марко Рубио хотят видеть результаты и сроки.

Представитель госдепартамента уже призывала Москву и Киев не затягивать переговоры на месяцы и годы, поскольку каждый день имеет значение. По ее словам, глава Штатов до сих пор сохраняет оптимистичный настрой по поводу завершения конфликта и надеется на достижение мира на Украине.

Между тем РФ и Украина пришли к согласию о новом раунде переговоров. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и добавил, что турецкая сторона ожидает следующую российско-украинскую встречу.

Второй раунд переговоров Москвы и Киева состоялся 2 июня. Во время беседы российская сторона выступила с предложением ввести прекращение огня на 2–3 дня на отдельных участках фронта и передала меморандум по урегулированию конфликта.

Кроме того, РФ и Украина договорились провести обмен тяжелобольных и тяжелораненых, а также военных в возрасте до 25 лет.