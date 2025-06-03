Стало известно, приедет ли Трамп на саммит НАТО в Гааге

Президент США Дональд Трамп примет участие в предстоящем саммите НАТО в Гааге. Об этом сообщила представитель Белого дома Кэролайн Левитт, передают «Ведомости».

Напомним, что саммит НАТО пройдет в Гааге с 24 по 25 июня.

«Да, я могу подтвердить, что он отправится на саммит НАТО», — сказала Левитт на брифинге.

Ранее стало известно, что на саммите в Гааге страны альянса могут принять решение о повышении расходов на оборону до 5% ВВП. С таким требованием сразу после вступления в должность президента США выступил Трамп, заявив, что сейчас Вашингтон направляет на оборону почти вдвое больше, чем все европейские союзники и Канада вместе взятые.