Маск назвал мерзостью «большой и прекрасный» проект Трампа

Техномагнат Илон Маск, экс-глава департамента государственной эффективности США (DOGE), в соцсети X назвал отвратительной мерзостью «Единый, большой и прекрасный» законопроект президента США Дональда Трампа о сокращении федеральных расходов.

Накануне стало известно, что палата представителей США приняла предложенный Трампом масштабный законопроект, предусматривающий существенные налоговые льготы. Проект закона включил в себя многие предвыборные обещания американского лидера.

«Этот законопроект о расходах — отвратительная мерзость. Позор тем, кто голосовал за это: вы знаете, что поступили неправильно. Вы это знаете», — отметил Маск.

По его мнению, при реализации законопроекта бюджетный дефицит США вырастет до $2,5 трлн, а американские граждане столкнутся с «непосильным долгом».

Илон Маск получил от Трампа золотой ключ

Ранее бизнесмен сообщил, что инициатива Трампа подрывает работу DOGE США, который он курировал в феврале-апреле 2025 года.

Напомним, что Маск был одним из крупнейших спонсоров президентской кампании Дональда Трампа в 2024 году. По оценкам The New York Times, он потратил свыше $250 млн, чтобы помочь Трампу победить на выборах.