Белый дом: Трамп не отказывается от ужесточения санкций против РФ

Американский президент Дональд Трамп продолжает рассматривать вопрос ужесточения санкций в отношении России как один из инструментов «на случай необходимости», заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Она рассказала журналистам, что прежде пообщалась с главой государства, и, помимо подготовленного в Сенате Конгресса США законопроекта об ужесточении антироссийских санкций, выяснила его реакцию на прошедшие 2 июня российско-украинские переговоры в Стамбуле. По ее словам, Трамп по-прежнему позитивен в отношении наблюдаемого прогресса.

«Как вы знаете, вчера Россия и Украина провели прямые переговоры. Это произошло при поддержке президента, когда он разговаривал с лидерами обеих стран по телефону всего пару недель назад. И я хотела бы напомнить всем, как далеко мы продвинулись всего за четыре месяца», - сообщила Ливитт во время регулярного брифинга.

Немногим ранее американист и политолог Константин Блохин выразил мнение, что Трамп начал терять интерес к урегулированию украинского конфликта. И у того есть ряд причин, среди них - отсутствие экономической выгоды от Украины или возможность снискать славу миротворца.