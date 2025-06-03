В Белом доме рассказали о настрое Трампа по поводу Украины

Президент США Дональд Трамп остается оптимистично настроен относительно прогресса в урегулировании конфликта на Украине. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает РИА Новости.

Она отметила, что только сегодня обсуждала этот вопрос с Трампом.

«Он по-прежнему остается позитивен относительно прогресса, который мы видим», — сказала Левитт на брифинге, комментируя позицию президента США касательно урегулирования конфликта на Украине.

Также пресс-секретарь добавила, что Трамп «усердно трудится» над достижением мира.

Напомним, что вчера, 2 июня, в Стамбуле прошел второй раунд переговоров РФ и Украины. На встрече делегации договорились об очередном обмене пленными и обменялись своими меморандумами по урегулированию конфликта. Обе стороны взяли неделю на изучение документов.