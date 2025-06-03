Пекин проявляет осторожность в вопросе организации телефонной беседы между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом после инцидентов в Овальном кабинете с участием президента Украины Владимира Зеленского и президентом ЮАР Сирила Рамафосы. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники, близкие к китайскому руководству.

«Трамп убежден, что личная беседа с председателем КНР поможет урегулировать все торговые разногласия между странами, как он ранее утверждал о возможности быстро завершить конфликт на Украине. Но Пекин неохотно относится к встрече Си Цзиньпина с Трампом после случая в Овальном кабинете с Зеленским», — говорится в материале Politico.

В Пекине обеспокоены непредсказуемостью экс-президента и считают, что это может повлиять на имидж китайского лидера. В качестве примера источники приводят недавние встречи Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, во время которых, как отмечается, в Овальном кабинете произошли публичные сцены, вызвавшие у китайской стороны недоумение.

Ранее телефонный разговор Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным вызвал обеспокоенность в Киеве и среди европейских союзников Украины, поскольку Трамп заявил о намерении ограничить роль США как посредника в урегулировании конфликта. Этот шаг, по оценкам западных дипломатов, стал ударом по позициям Украины и Европы и усилил настороженность международных партнеров в отношении дальнейших инициатив Трампа на мировой арене.