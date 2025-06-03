В Белом доме прокомментировали атаку Киева на авиабазы РФ
Украина не посчитала необходимым предупредить президента США Дональда Трампа о своих террористических атаках по аэродромам в России, рассказала пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт. Об этом пишет РИА Новости.
Журналисты попросили представителя Белого дома рассказать, был ли Трамп своевременно проинформирован украинской стороной.
«Не был», — ответила Левитт.
Бывший глава аналитического подразделения по России в ЦРУ Джордж Биб отметил, в свою очередь, что атаки ВСУ на российские аэродромы повышают риск военной конфронтации между Москвой и Вашингтоном.
По его мнению, Украина пытается вынудить США действовать жестко в отношении России, а целевая аудитория атак на аэродромы была в Вашингтоне, а не в Москве.
Ранее сообщалось, что источник в администрации США опроверг утверждения украинских СМИ о том, что Киев заранее предупредил Вашингтон о массовых атаках на российские стратегические авиабазы.