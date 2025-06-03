Глава МИД Турции Фидан и госсекретарь США Рубио провели телефонный разговор

Итоги переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле обсудили министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и государственный секретарь США Марко Рубио. Об этом со ссылкой на источник в турецком внешнеполитическом ведомстве в беседе с РИА Новости.

«В ходе разговора обсуждались шаги, предпринятые для прекращения военных действий между Россией и Украиной, и результаты переговоров, состоявшихся в Стамбуле», – цитирует собеседника агентство.

Также, сообщили в МИД Турции, Фидан и Рубио обсудили последние события в Сирии и Газе.

Напомним, второй раунд прямых российско-турецких переговоров состоялся в Стамбуле в понедельник, 2 июня. Встреча длилась около часа. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал ее «великолепной».

В ходе встречи стороны передали друг другу меморандумы по урегулированию конфликта. В российском документе изложены два варианта приостановки огня: вывод вооруженных сил Украины из Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожья и Херсонской областей, второй вариант содержит пункты о запрете передислокации войск, окончании мобилизации и поставки военной помощи Украине.

Также нем отражено требование международно-правового признания вхождения указанных территорий в состав России.

Также стороны обсудили масштаб обмена пленными.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что переданный РФ документ направлен на устранение первопричин конфликта.