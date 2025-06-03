В Южной Корее выбрали нового президента

Кандидат от Демократической партии «Тобуро» Ли Чжэ Мён победил на президентских выборах в Южной Корее. Об этом свидетельствуют результаты обработки 90,2% бюллетеней, пишет РБК.

По данным портала, досрочные выборы прошли через два месяца после того, как Конституционный суд утвердил импичмент прежнего президента Юн Сок Ёля. 3 декабря 2024 года тот попытался ввести в стране военное положение, но национальное собрание отменило его решение и сместило политика с должности.

В выборах участвовали пять кандидатов, впервые с 2007 года среди них не было ни одной женщины.

Экзитполы телеканалов KBS, MBC, SBS по окончании выборов президента 3 июня показали победу кандидата от оппозиционной Объединенной демократической партии Ли Чжэ Мёна с 51,7% голосов, тогда как его основной соперник, кандидат от партии «Гражданская сила» Ким Мун Су получил 39,3%.

На фоне данных с избирательных участков Ким Мун Су официально признал свое поражение, отметили журналисты.

После объявления СМИ о том, что его победа фактически обеспечена, Ли Чжэ Мён покинул свой дом в Инчхоне, направился к парламенту и на открытой сцене выступил с обращением к гражданам.

Избранный президент пообещал обеспечить безопасность, мирное сосуществование на Корейском полуострове посредством не только оборонного сдерживания КНДР, но и сотрудничества и диалога с Пхеньяном.

Южнокорейский политик Ли Чжэ Мён родился 22 декабря 1964 года в городе Андон (провинция Северный Кёнсан, Республика Корея) в бедной многодетной семье.

В 1980 году он сдал экзамен GED (General Educational Development), подтверждающий уровень навыков средней школы. В 1986 году окончил юридический колледж Университета Чунг-Анг (Сеул). В том же году сдал государственный экзамен на адвоката.

После завершения учебы начал работать в отделении Молодежного Христианского Общества (YMCA) в Соннаме в качестве волонтера, оказывал юридические консультации населению. Тогда же был стажером в Институте юридических исследований и обучения.

В 2005 году Ли Чжэ Мён стал заниматься политикой, вступил в либеральную партию «Уридан».

В 2017 году был кандидатом от Объединенной демократической партии на президентских выборах, но проиграл внутрипартийные выборы кандидату Мун Чжэ Ину, который стал президентом страны. 28 августа 2022 года был избран председателем Демократической партии «Тобуро».