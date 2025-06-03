Эксперт: новый президент Южной Кореи может изменить подход к России

Кандидат от Демократической партии "Тобуро" Ли Чжэ Мён, победивший на выборах президента Южной Кореи, вероятно, изменит подход в отношениях с Россией. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС директор Института евразийских стратегических исследований, бывший советник-посланник посольства Республики Корея в Москве Пак Пён Хван.

"Если судить по тому, что он говорил, то его подход к России и Китаю будет существенно отличаться от курса бывшего президента Юн Сок Ёля. Представляется, что он примет меры по восстановлению отношений с Россией, пострадавших после начала войны на Украине", - сказал эксперт.

В ходе предвыборной кампании Ли Чжэ Мён неоднократно говорил, что Республике Корея следует поддерживать отношения с РФ, избегая "ненужной враждебности".

Пак Пён Хван также напомнил об интересе Ли Чжэ Мёна к Северному морскому пути. Аналитик также предположил, что хорошим поводом для обсуждения двусторонних отношений РФ и Республики Корея может стать участие президента РФ Владимира Путина в саммите АТЭС в Кёнджу осенью 2025 года. "Хотя он называет отношения с Россией важными, если смотреть реалистично, вопрос со снятием санкций против России будет решаться с оглядкой на прогресс в переговорах о завершении войны на Украине и тенденции в отношениях РФ и США", - заключил эксперт.

По итогам обработки 99,7% бюллетеней, бывший глава "Тобуро" Ли Чжэ Мён набирает 49,3% голосов, его оппонент Ким Мун Су получает около 41% и уже признал поражение.

Отношения с КНДР

Бывший советник-посланник посольства Республики Корея в Москве выразил сомнения, что отношения Республики Корея с КНДР получится быстро улучшить. Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын предложил закрепить за Южной Кореей статус главного противника. "Новое правительство в приоритетном порядке займется срочными экономическими проблемами, такими как ухудшение обстановки в международной торговле и экономический спад внутри страны", - предполагает эксперт. По его словам, саммит Юга и Севера станет возможным, когда для этого "созреют условия".

На митинге после закрытия избирательных участков Ли Чжэ Мён заявил, что мир на Корейском полуострове "без необходимости драться лучше, чем победить в борьбе".