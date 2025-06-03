Владимир Зеленский вместе с западными союзниками показывает, что не хочет мира. Об этом заявил французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо, передает ТАСС.

По его словам, Зеленский хочет «всеобщей эскалации в сторону третьей мировой войны».

«Зеленский с помощью подстрекающих к войне иностранных держав подтверждает свое непреклонное нежелание мира!» — сказал Филиппо, комментируя атаки ВСУ на российские аэродромы и активность у берегов Крыма.

Политик обвинил в попытках помешать усилиям по достижению мира «глубинное государство», представители которого «подливают масло в огонь».

«Это американские ястребы, выступающие против Трампа, Евросоюз и его поборники, такие как Макрон и Зеленский, которые лично заинтересованы в том, чтобы удержаться у власти. Все коррумпированные участники войны боятся мира. Все они наслаждаются нынешней ситуацией», — добавил Филиппо.

Он назвал это «очень опасным» и призвал Францию «как можно быстрее выйти из данной войны и не отправлять ни одного евро, никакого оружия и ни одного солдата на Украину».