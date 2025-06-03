На ЗАЭС не располагают информацией о возможном визите Гросси

Руководство Запорожской АЭС (ЗАЭС) не располагает информацией о возможном посещении станции руководителем Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси. Об этом сообщила ТАСС директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

"Нам известно, что господин Гросси намерен посетить Россию на этой неделе. Однако у нас нет информации о визите господина Гросси на Запорожскую АЭС", - сказала Яшина.

Ранее пресс-служба МАГАТЭ сообщила, что Гросси посетит Украину и Россию в рамках регулярных контактов с обеими сторонами для обеспечения ядерной безопасности.

Глава Росатома Алексей Лихачев 8 мая сообщил, что миссия МАГАТЭ на Запорожской АЭС вносит лепту в обеспечение безопасности станции. Он подчеркнул, что "из всех специализированных организаций ООН именно МАГАТЭ сохранило технологический, неполитизированный подход в сложнейших условиях последних трех лет".