На ЗАЭС не располагают информацией о возможном визите Гросси

ТАСС

Руководство Запорожской АЭС (ЗАЭС) не располагает информацией о возможном посещении станции руководителем Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси. Об этом сообщила ТАСС директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

На ЗАЭС не располагают информацией о возможном визите Гросси
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"Нам известно, что господин Гросси намерен посетить Россию на этой неделе. Однако у нас нет информации о визите господина Гросси на Запорожскую АЭС", - сказала Яшина.

Ранее пресс-служба МАГАТЭ сообщила, что Гросси посетит Украину и Россию в рамках регулярных контактов с обеими сторонами для обеспечения ядерной безопасности.

Глава Росатома Алексей Лихачев 8 мая сообщил, что миссия МАГАТЭ на Запорожской АЭС вносит лепту в обеспечение безопасности станции. Он подчеркнул, что "из всех специализированных организаций ООН именно МАГАТЭ сохранило технологический, неполитизированный подход в сложнейших условиях последних трех лет".

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