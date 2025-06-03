Маск потребовал лишить ООН финансирования

Бизнесмен Илон Маск, владелец SpaceX и Tesla, призвал к прекращению финансирования ООН. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что цифровые платформы зачастую используются, чтобы вводить людей в заблуждение и сеять среди них вражду. Он добавил, что организация обязана реагировать на ситуацию в этой сфере.

«Лишите ООН финансирования», — потребовал Маск.

Напомним, что шкала взносов в бюджет ООН рассчитывается на основе платежеспособности страны, с учетом макроэкономических показателей соответствующего государства.

В соответствии с действующей шкалой взносов основными плательщиками в бюджет ООН в 2022-2024 годах являлись: США (22,0%), Китай (15,3%), Япония (8,0%), ФРГ (6,1%), Великобритания (4,4%), Франция (4,3%), Италия (3,2%), Канада (2,6%), Республика Корея (2,6%), Испания (2,1%), Австралия (2,1%), Бразилия (2,0%), Россия (1,9%).

Вашингтон, по данным организации на январь 2025 года, должен уплатить $2,8 млрд: $1,5 млрд в регулярный бюджет ООН, оставшуюся сумму — на операции по поддержанию мира и бюджет трибуналов.