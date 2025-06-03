Глава МАГАТЭ высказался о возможности запуска ЗАЭС

Глава Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что условий для запуска Запорожской АЭС на данный момент не существует. С таким заявлением он выступил во вторник, 3 июня.

Он отметил, что запуск невозможен из-за недостаточного уровня воды, необходимого для охлаждения реакторов, а также нехватки внешнего электроснабжения.

— Мы не находимся в положении, когда АЭС может быть перезапущена в ближайшее время. Мы далеки от этого, потребуется довольно значительное время, — цитирует Гросси ТАСС.

В середине апреля Вооруженные силы Украины в очередной раз атаковали территорию станции. По данным пресс-службы ЗАЭС, в результате атаки никто не пострадал, и разрушений нет.

В то же время издание Politico со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника, пожелавшего остаться анонимным, сообщило, что вопрос принадлежности Запорожской АЭС обсуждался в контексте сделки между Киевом и Вашингтоном по добыче полезных ископаемых. Он также добавил, что Украина намерена вернуть под свой контроль город Энергодар, где проживает персонал станции.