Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что при вступлении в Европейский союз Украина высосет все деньги, которые тратятся на поддержку европейской промышленности.

«Украина высосет каждый евро, форинт и злотый, которые мы до сих пор тратили на усиление европейских семей, европейских фермеров и европейской промышленности», — написал Орбан в своих соцсетях.

Орбан указал на безразличие бюрократов к тому, куда пойдут средства европейцев — в венгерские города или Украине.

Премьер Венгрии также призвал граждан страны активно участвовать в опросе о возможном вступлении Украины в ЕС, подчеркнув свою обеспокоенность по поводу возможных последствий такого шага.