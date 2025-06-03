Венгрия сделает все, чтобы Украина не стала членом ЕС. Об этом на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявил премьер Венгрии Виктор Орбан.

«Через десять лет я не смог бы нести ответственность перед собой, своими внуками или страной, если бы не сделал все, что в моих силах, чтобы защитить Венгрию и Европейский союз от лихорадочной мечты Брюсселя о вступлении Украины в ЕС», — подчеркнул он.

Как отметил глава кабмина Венгрии, для Брюсселя присоединение Украины является жизненно важным вопросом. Речь идет, по словам Орбана, предотвращение политического ущерба и хороший бизнес в разгар проигранной войны.

«Но бизнес бьет по карману европейским семьям. Украина поглотила бы каждый евро», — подытожил он.

До этого Орбан заявлял, что в Брюсселе приняли решение, что Украине надо продолжать конфликт, но в Венгрии не поддерживают такой подход.